Строительство золотодобывающего предприятия начали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области дан старт строительству нового горно-металлургического комбината, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в селе Ногайбай Кордайского района состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени и дан старт строительству нового горно-металлургического комбината ТОО «Monterra Qasaqstan».

Напомним, на прошедшем в 2016 году в Таразе инвестфоруме «Taraz Invest - AgroChemical Day» был подписан меморандум между акиматом Жамбылской области и германской компанией о строительстве горнорудного комбината и освоении золотоносного рудника. TOO «Monterra Qasaqstan» основано в 2015 году, является дочерней компанией германской инвестиционной компании Monterra Group AG. В 2016 году заключен контракт на разведку золота и попутных компонентов на Каратас-Майбулакской площади, выделен земельный участок, сделаны инвестиции инвестирует в геологоразведочные работы. Проект включен в Карту индустриализации Жамбылской области. Планировалась годовая мощность завода на золотоносном месторождении Майбулак в размере более 5 тонн, с последующим поэтапным наращиванием мощности. Уникальная, единственная в мире, технология золотодобычи была разработана специально для сложностей месторождения Кордайского района, где, кроме золота, идут сопутствующие металлы.

В торжественной церемонии закладки капсулы времени и старта строительства участвовали глава региона Бердибек Сапарбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Тило Клиннер, заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян, председатель правления Monterra Qasaqstan AG Кристиан Граф фон Штрахвитц, генеральный директор Monterra Qasaqstan Меруерт Данбаева.

Открывая торжественную церемонию, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что проект будет способствовать экономическому, экологическому и социальному росту региона.

«Проект позволит создать более 2 800 рабочих мест, на которых в основном будут заняты местные жители. Это, несомненно, придаст положительный импульс развитию не только Кордайского района, но и области в целом. Также будет проводиться обучение по программе подготовки молодых специалистов», - отметил глава региона.

«Деятельность нашей компании стабильна и является надежным мостом сотрудничества между Казахстаном и Германией. Успешное развитие нашего проекта ещё раз подтверждает благоприятный инвестиционный климат в Казахстане», - заявил председатель правления Monterra Qasaqstan AG Кристиан Граф фон Штрахвитц.

«Если раньше в Кордайском районе в основном было развито сельское хозяйство, то теперь он переживает новый этап индустриализации. Горно-металлургический комбинат будет соответствовать самым строгим стандартам экологии и качества. И, что не менее важно, даст нашей стране новое поколение инженеров и металлургов. Нам необходимо вырастить новое поколение с новыми компетенциями», - сказал Бейбут Атамкулов.

В ходе церемонии были высажены саженцы деревьев и проведена презентация проекта «Строительство горно-металлургического комбината и освоение золоторудных месторождений на Каратас-Майбулакской площади».

Строительство ГМК в Кордае даст мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей, рост валового продукта и занятости населения Жамбылской области.

Компания «Monterra Qasaqstan» принимает активное участие в социальной жизни региона. За последние два года оказана благотворительная помощь в размере 103,5 млн тенге. Компания инвестировала в проект порядка 6 млрд. тенге, при этом налоговые отчисления в бюджет до конца 2021 года составят свыше 1 млрд тенге, отметила Меруерт Данбаева.

На новом комбинате будет производиться золото-серебряный сплав Доре. В целом стоимость проекта составляет 832 миллиарда тенге. Проект будет реализован в три этапа с проектной мощностью до 10 тонн золота в год.

Отметим, что жамбылский регион богат природными месторождениями фосфоритов, плавикового шпата, урана, драгоценных и цветных металлов, угля и природного газа, соли и баритов.