Строительство жилья увеличилось на 10,3 % в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область строит больше жилья. За десять месяцев введено 391,6 тыс. кв. м - на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам года ожидается рост на 25%. Регион сохраняет положительный темп развития экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О социально-экономическом развитии региона доложил аким области Женис Касымбек на заседании правительства в режиме онлайн.

«Индекс физического объёма промышленности составил 102,4%, в денежном выражении - 2,4 трлн тенге, что на 11,5% больше прошлого года. Положительная динамика обеспечена за счёт роста обрабатывающей промышленности на 4,6%, или 1,9 трлн тенге. Рост наблюдается почти во всех отраслях: в цветной металлургии - на 6,9%, чёрной металлургии - на 5%, химической промышленности - на 5,1%, производстве продуктов питания - на 15,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 4,7%, фармацевтике - в 3,1 раза», - сообщил глава региона.

Стабильно работают системообразующие предприятия. Выпуск плоского проката увеличился на 20,1% и составил 2,1 млн тонн. Показатель производства меди - 334,4 тыс. тонн, рост - на 7,3%.

В сельском хозяйстве выпущено продукции на 341,4 млрд тенге, с ростом на 4,6%.

За десять месяцев вложено 529,7 млрд тенге инвестиций. Из этой суммы 83% занимают частные инвестиции, 34,2% - иностранные.

В области реализуются 45 крупных инвестиционных проектов на сумму 2 трлн тенге, с созданием более 12 тысяч новых рабочих мест. На 2020 год был запланирован запуск 11 проектов, из которых уже введены в строй восемь общей стоимостью 168,5 млрд тенге. В их числе золотоизвлекательная фабрика, завод по производству технических газов, оптово-логистический центр и др.

В декабре на территории бывшего завода РТИ в Сарани совместно с китайской компанией Yutong планируется запуск производства пассажирских автобусов. Стоимость проекта - 22,1 млрд тенге, с созданием более 440 рабочих мест. Планируемая мощность - 1 200 автобусов в год.

На этой же площадке совместно с российской компанией «Татнефть» начата реализация крупного проекта по производству автомобильных шин. Его запуск планируется в 2020 году. Инвестиции составят 114,4 млрд тенге. Будет создано более тысячи рабочих мест.

«В целом по итогам года ставим задачу обеспечить положительную динамику ВРП за счёт роста в промышленности на 3%, валового объёма продукции сельского хозяйства - на 5%, внутренней торговли - на 0,1%», - отметил Женис Касымбек.