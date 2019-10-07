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Строительство жилья будут наращивать в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется рост объема ввода нового жилья ежегодно на 8-10%. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, докладывая о реализации госпрограммы «Нурлы жер» на Правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках повышения обеспеченности населения до 30 кв. метра на человека к 2030 году планируем рост объема ввода нового жилья ежегодно на 8-10%. Однако, несмотря на увеличение жилищного фонда, проблема доступности жилья остается одной из самых острых среди казахстанцев. Прежде всего, это касается, социально-уязвимых слоев населения», - сказал Бейбут Атамкулов.
В текущем году, по словам главы МИИР, будет построено 13 млн кв. м нового жилья, или 118 тысяч квартир.
«За счет государственных инвестиций будет введено 1,7 млн. кв. м, что обеспечит свыше 30 тысячи нуждающихся в собственном жилье, арендное жилье МИО – 15 050 квартир, кредитное жилье МИО – 11 838 квартир, жилье АО «ФНСК» - 1 205, жилье частных застройщиков – 2 666 квартир. С начала года (прим авт. за январь-август т.г.) сдано в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 7,6 млн. кв. м жилья, или 65,8 тысячи квартир», - уточнил министр.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года лишь в 2 регионах наблюдается снижение темпов ввода жилья – в городе Нур-Султане (-33,4%) и в Мангистауской области (-9,5 %).
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