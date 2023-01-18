Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Строительство железнодорожной линии в обход Алматы планируют начать в этом году

18 Января 2023, 16:01
Строительство железнодорожной линии в обход Алматы планируют начать в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы планируют начать в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях увеличения транзитного потенциала страны начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. В ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта – вторых путей железнодорожного участка «Достык - Мойынты». Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз», - сказал Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии ведомства.
«В текущем году планируем начать строительство обводной ж/д линии станции Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках», - проинформировал министр.

По его словам, до конца текущего года завершат разработку технических документаций таких проектов, как «Дарбаза – Мактарал», «Бахты – Аягоз», после чего планируется приступить к строительству указанных проектов.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев заявил, что транзитные контейнерные перевозки увеличились на 6%.


Новости по теме
Аким Алматы ознакомился с ходом строительства проблемных объектов
Более 140 подъездных путей намерены вернуть в собственность государства в РК
Почему в некоторых поездах отсутствуют вагоны-рестораны
Теги:
Читайте также
На Медео появилась скульптура известного альпиниста Анатолия Букреева
Впервые в Алматы провели операции детям со сложнейшей формой эпилепсии
Турвзнос для иностранцев утвердили в Алматы
Маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города
Январские события: за пытки осудили полицейских в Алматы
Антикор Алматы начал анализ коррупционных рисков в сфере экологии
Более 2 тысяч объектов сельской транспортной инфраструктуры отремонтировано в рамках «Ауыл – ел бесігі»
Из-за ДТП остановили подачу газа в микрорайоне в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города
2 20 мест для крещенских купаний определили в ВКО
3 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
4 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
5 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области

Лента новостей