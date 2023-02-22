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Строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» обсудили представители Казахстана и Узбекистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2023, 21:18
Строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» обсудили представители Казахстана и Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Стороны обсудили реализацию проектов промкооперации, расширение сотрудничества в сфере промышленности, транспорта и оборонно-промышленного комплекса.

Марат Карабаев отметил, что в сфере промышленной кооперации Казахстан и Узбекистан реализуют 42 совместных проекта на $2,1 млрд с созданием более 10 тысяч рабочих мест. Из них на территории РК - 29, в РУ – 13.

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Также в ходе встречи были обсуждены проекты транспортной отрасли, в частности строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал».

Реализация проекта строительства линии от станции Дарбаза до станции Мактаарал протяженностью 106 км позволит разгрузить пункт пропуска «Сарыагаш» и привлечь дополнительный грузопоток до 10 млн тонн в год, а также соединить Мактаральский район Туркестанской области с основной железнодорожной веткой.

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Марат Карабаев и Саидикрам Ниязходжаев договорились посодействовать увеличению авиарейсов между странами. На сегодня между двумя странами выполняются 20 рейсов в неделю: 5 рейсов Астана – Ташкент, 14 рейсов Алматы – Ташкент и 1 рейс Актау – Нукус.


Фото: пресс-служба МИИР РК




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