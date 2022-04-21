Строительство здания для Тюркской академии не предполагается - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отдельного специального здания Международной тюркской академии строить не планируется, а ее деятельность финансируется всеми странами-членами. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что это международная организация. Поэтому руководство не назначается Республикой Казахстан. Есть соответствующий порядок избрания. В настоящее время гражданин Казахстана возглавляет эту международную организацию. Организация больше десяти лет работает. Что касается здания, то оно не будет специально построено. Здание уже сейчас передано. Это одно из существующих зданий в Дипломатическом городке. То есть, существующая инфраструктура, которая и до этого времени была. Оно сейчас во временное пользование дается этой международной организации. Нового строительства, новых капитальных расходов в этом случае не предполагается», - пояснил Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Сената.

Также министр ответил на вопрос касательно финансирования организации.

«Деятельность Тюркской академии финансируется всеми странами, которые входят в ее состав. Это и Республика Турция, Кыргызстан, в том числе, и Казахстан. Они, соответственно, соразмерно финансируют деятельность и этой организации, и других организаций именно по тюркоязычным странам», - отметил он.

Напомним, в ходе пленарного заседания Сената депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».

Академия занимается научно-исследовательской работой, изданием книг и журналов, проводит международные форумы и конференции для выдающихся ученых тюркских стран, ведет научную работу по тюркологии.