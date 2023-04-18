Строительство завода по переработке сайгачьих рогов рассмотрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные эксперты помогут Казахстану в работе по выработке рекомендаций касательно регулирования численности сайгаков. Об этом сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для научно-обоснованного подхода регулирования поголовья сайгаков в стране, в том числе проведения мониторинга их популяции, а также изъятия в научных и производственных целях в текущем году планируется начать научное исследование в рамках биологического обоснования по управлению их популяцией. С 28 февраля по 1 марта текущего года проведена первая часть Консультативного совета с международными и национальными экспертами по вопросам управления популяцией сайгаков в Казахстане», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

На втором этапе Консультативного совета в период 24-28 мая текущего года планируется проведение исследований с выездом на места обитания сайгаков. По итогам проведенных консультативных советов международными и национальными экспертами будут выработаны рекомендации по дальнейшему управлению популяцией сайгаков в Казахстане, которые будут отражены в планируемом биологическом обосновании.

«Кроме того, в рамках вышеуказанных исследований предполагается провести анализ действующего законодательства на предмет актуализации норм, а также детально проработать вопросы строительства завода по переработке дериватов (рогов) сайгаков и субсидирования государством средств на строительство ограждений вокруг посевных площадей и сенокосов для крестьянских хозяйств», - сообщил глава Кабмина.