Строительство вторых путей ж/д участка Достык – Мойынты идет по графику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализация крупнейшего инфраструктурного проекта позволит увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры участка в 5 раз (с 12 до 60 пар грузовых поездов в сутки), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Как сообщили в пресс-службе нацкомпании, с момента начала строительства вторых путей железнодорожного участка Достык – Мойынты АО «НК «ҚТЖ» развернуло земляные работы на шести перегонах. В апреле строители приступили к отсыпке насыпи еще на восьми участках линии: Тагынкара – Саяк, Жайпак – Акши, Акши – Коктума и др.

«Всего при возведении вторых путей на участке достык – Мойынты протяженностью 836 км будет отсыпано около 19,4 млн кубометров грунта, уложено 108 тысяч тонн рельсов, 1538 комплектов железобетонных шпал. Предусмотрены строительство 394 искусственных сооружений и прокладка 898 км внешних линий электроснабжения. Для выполнения работ организованы производственные базы на станциях Жарык, Уштобе, Актогай, Орта-Дересин, Сарыкум, Ащыозек, Жаксыбулак, Бесколь», - проинформировали в пресс-службе.