Строительство второй очереди биофармацевтического завода завершают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство производственного цеха биофармацевтического завода в Кордайском районе Жамбылской области близится к завершению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поселке Гвардейский Кордайского района находится стратегически важный объект - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. В 2020 году в Кордайском районе был дан старт строительству биофармацевтического завода по производству отечественных вакцин QazVac против COVID-19. Завод нацелен на выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP).

Ведется второй этап строительства биофармацевтического завода. Производственную мощность предприятия планируется увеличить с 500 тысяч доз биофармацевтических препаратов до двух миллионов.

Строительство цеха по производству субстанций на базе биофармацевтического завода по производству иммунобиологических препаратов, соответствующих требованиям соответствующей производственной практики (GMP) (BSL-3), ведется согласно графику.

Ход строительства цеха «BSL-3» ТОО «ОтарБиофарм» в Кордайском районе проинспектировал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Глава региона ознакомился с ходом работ по обустройству инженерных сетей и основных строительно-монтажных работ. В данное время на завод уже доставлено 99 процентов фармакологического оборудования.

Строительство объекта завершится в августе 2023 года. Проект по производству препаратов планируется запустить в декабре. Глава региона поручил ответственным лицам контролировать качество и своевременное выполнение работ, сообщили в пресс-службе главы региона.

На предприятии также будут производить вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.

НИИ проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества. QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана.