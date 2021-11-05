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Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью

5 Ноября 2021 15:23
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Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате принятых мер по модернизации энергетического комплекса доля электроэнергии от ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Четвертое направление предусматривает модернизацию энергетического комплекса с целью удовлетворения растущих потребностей экономики и населения. До 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2 400 МВт мощностей ВИЭ, 1 400 МВт – парогазовых установок и 1 604 МВт за счет модернизации существующих электростанций», - пояснил министр.

Также планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской и Атырауской областями.

«В результате принятых мер, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд кВтч», - добавил Асет Иргалиев.

Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.

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#Энергетика   #Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Строительство   #Регионы   #Миннацэкономики   #Асет Иргалиев  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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