Строительство восьми школ ведется в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Мангистауской области планируется ввести в эксплуатацию восемь школ. Пять из них строятся в Актау. Заместитель главы региона Гульмира Калмуратова ознакомилась с ходом строительства новых образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Школы, строящиеся в новых микрорайонах 18, 19а и 31 областного центра, рассчитаны на 1 200 мест. После ввода этих объектов в эксплуатацию, ученики, проживающие в вышеуказанных микрорайонах, смогут учиться недалеко от дома.
Возводится также пристройка на 300 мест при средней школе № 29, расположенной в 32 микрорайоне города Актау и на 150 ученических мест в селе Умирзак.
Помимо этого планируется, что в 2022 году запустят новые школы в селе Бейнеу Бейнеуского района и в населенном пункте Баскудук Мунайлинского района.
Гульмира Калмуратова отметила, что главная задача для местной исполнительной власти – устранение проблемы трехсменного обучения в школах.
«Сейчас в регионе действуют 143 государственные школы. Всего в них обучается 162 259 детей. В Мангистауской области один из высочайших показатель рождаемости по стране. Соответственно, в регионе за последние пять лет количество учащихся увеличилось на 41 тыс человек. В 2021 году в Актау введены в эксплуатацию два объекта образования на 1 500 мест и пять частных школ на 1 160 мест. Тем не менее, количество трехсменных школ не уменьшается. Этот вопрос будет решен в рамках Комплексного плана развития области, принятого Правительством по поручению Президента. Также мы ведем переговоры с предпринимателями, отдаем приоритет строительству новых школ в рамках государственно-частного партнерства», - сказала Гульмира Калмуратова.
Напомним, два кабинета инклюзивного образования открылись в Мангистауской области.
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