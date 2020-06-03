Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается – Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня, подчеркнул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде», которое опубликовало сегодня МИА «Казинформ».
В то же время, как отметил Глава государства, сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии.
«Мы постоянно контактируем по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета. С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами», - отметил Президент РК.
Напомним, что сегодня российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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