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Строительство визит-центров в четырех казахстанских заповедниках завершится в ближайшее время

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 18:48
Строительство визит-центров в четырех казахстанских заповедниках завершится в ближайшее время

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил, что в ближайшее время планируется завершить строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников: Гаухар-Ана, Сауран, Иссык и Ордабасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами уже введены в эксплуатацию визит-центры Сарайшык, Улытау, Танбалы и Отрар. В ближайшее время планируется завершить строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников: Гаухар-Ана, Сауран, Иссык и Ордабасы», - написал Асхат Оралов на своем канале в Telegram.

По словам министра, ведется работа по созданию национального археологического парка под открытым небом «Бозок».

«В настоящее время возводится ограждение территории в средневековом архитектурном стиле. За последние три года велось изучение 8 археологических памятников (среди них: Берел, Бытыгай, Ботай, Бозок, Рахат, Сарайшык и прочих), которые в текущем году планируется завершить. К 2030 году мы намерены довести долю республиканских памятников истории и культуры, на которых были проведены научно-реставрационные работы, до 40% от их общего числа», - резюмировал Асхат Оралов.

Ранее сообщалось, что еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО.


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