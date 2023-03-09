Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Строительство  визит-центра «Сарайшык» завершили в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Марта 2023, 03:33
Строительство  визит-центра «Сарайшык» завершили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об экспозициях в визит-центре «Сарайшык», строительство которого завершено в Махамбетском районе рядом с одноименным древним городищем, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления строительства Атырауской области Нурбергена Кусаинова, строительство визит-центра завершено. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории – укладка асфальта, посадка саженцев, проводка наружного освещения, установка скамеек. Открытие и начало работы визит-центра запланировано на апрель.

На реализацию проекта строительства визит-центра выделено 780 млн тенге, на сегодня освоено 90%. Оставшиеся 10% перечисляются подрядчику после полной сдачи объекта.
Работу по созданию музейных экспозиций внутри визит-центра проводит ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры». По словам директора ТОО по развитию Рината Кутдусова, визит-центр «Сарайшык» – уникальный для нашей страны объект, посвященный периоду Золотой Орды.
«Сарайшык – средневековый город на Великом Шелковом пути. В визит-центре будет несколько экспозиционных зон домонгольского периода, монгольского, а также периода Ногайской Орды и Казахского ханства. Там будут выставлены артефакты, найденные в разное время при раскопках Сарайшыка. В том числе флаг Золотой Орды, знак двуглавого орла, который сегодня присутствует на государственных гербах некоторых стран. Будет представлен уникальный макет города, воссозданный на научной основе. Представить зрителю образ Сарайшика периода Золотой Орды помогли ученые. Все экспозиции будут мультимедийными. Это позволит гостям центра получить информацию на казахском, русском и английском языках. Кроме шести экспозиционных залов, в визит- центре будет также выставочный павильон», - сообщил Ринат Кутдусов.

Атырауская область   История Казахстана   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус