Строительство в Алматы будет проводиться с учетом плотности населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов сегодня на площадке региональной службы коммуникаций рассказал о требованиях к строительству домов с учетом плотности населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на внеочередной VI сессии маслихата города VII созыва приняты Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города, разработанные по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

По словам Алмасхана Ахмеджанова, плотность населения будет рассчитываться из расчета не более 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке, а в историческом центре - не более 300 человек на гектар.

При этом плотность допускается увеличивать на 20% при соблюдении одновременных условий, таких как:

- наличие достаточной инженерной инфраструктуры;

- транспортной доступности, подземных и (или) многоуровневых паркингов;

- встроенно-пристроенных детских садов и дошкольных учреждений;

- открытых зеленых зон в рамках нормативной обеспеченности в шаговой доступности и мест для сбора при землетрясении;

- достаточного уровня обеспеченности местами в общеобразовательных школах в шаговой доступности;

- наличие объектов повседневного обслуживания в радиусе не более 500 метров;

- при соблюдении нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нормативных технических документов в сфере гражданской защиты и при наличии придомовой территории 10 кв. м на одного жителя (с учетом площадок для хозяйственных и рекреационных нужд, парковок, благоустройства и озеленения).

Также, по словам спикера, новые правила направлены на сохранение исторического центра Алматы. Так, к зоне особого градостроительного контроля относится исторический центр в пределах границ, утверждаемых Генеральным планом города, и охранные зоны памятников истории и культуры.

«В границах исторического центра допускается проведение реставрационных работ и других работ по восстановлению или сохранению памятников в порядке, установленном законом, а также переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности, но без строительства пристроек, с сохранением фасадных решений и благоустройства», - сообщил Алмасхан Ахмеджанов.

При этом в границах охранных зон памятников истории и культуры запрещено нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности.

Также не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного решения в исторической зоне и охранных зонах памятников истории и культуры в радиусе до 50 метров.

В то же время, по словам Алмасхана Ахмеджанова, в новых правилах застройки особое внимание уделено озеленению районов мегаполиса.

«Новшества предполагают, что общая площадь озеленения любого квартала теперь должна быть не менее 10 кв. м на человека, а на территории строительства должны быть учебные заведения в шаговой доступности, например, места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест, а в школах - не менее 180 мест на тысячу жильцов», - сообщил Алмасхан Ахмеджанов.

Новые правила предполагают также проведение общественных обсуждений проектов строительства и соблюдение действующих на территории республики нормативно-технических требований, Генерального плана города, требований к застройке с учетом сейсмического микрорайонирования.