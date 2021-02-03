Строительство учебного корпуса и общежития вуза затягивается в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске затянулось строительство общежития для колледжа сферы обслуживания на 244 места и учебно-лабораторного корпуса для местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник строительного участка учебно-лабораторного корпуса «Kozybaev University Teaching and Reseach Center» Сергей Казаченко говорит, что всему виной морозы.

«Практически весь январь стояла морозная погода. При минус 25 градусах технику мы не запускаем. В холодное время года особый график работы у строителей: они должны отдыхать по 15 минут после одного часа работы. К тому же были проблемы с поставкой материалов. Их завозили из других регионов. Например, сваи из Нур-Султана. Планируем завершить строительство в срок. Будем привлекать дополнительно рабочих», - сказал С.Казаченко.

Со строительными кадрами в регионе проблема. Об этом аким области Кумар Аксакалов говорил неоднократно. Судя по ситуации на этом строительном объекте, дефицит кадров до сих пор есть. По словам начальника участка, работают даже приезжие из южных регионов страны.

Учебно-лабораторный корпус будет состоять из 11 этажей, в том числе одного цокольного. Его стены уже залили. Как и перекрытия первого и второго этажа. Общая площадь корпуса – 18 тысяч квадратных метров. Сдать его рассчитывают в конце года. Стоимость проекта – более восьми миллиардов тенге.

Отстают от графика и строители общежития. Пресс-секретарь управления строительства, архитектуры и градостроительства Майгуль Сейилбек заверила, что объект сдадут в июле. Девятиэтажное общежитие предназначено для учащихся колледжа сферы обслуживания.

«Общежитие на 244 места. В мае началось строительство. Сметная стоимость - более 888 млн тенге. Выполнены работы по устройству фундамента, армирование стен. На объекте работают 14 человек», - проинформировала М. Сейилбек.

В регионе мест в общежитиях для студентов катастрофически не хватает. Летом Кумар Аксакалов на одном из заседаний отмечал , что строительство двух общежитий – одно из которых как раз для колледжа сферы обслуживания – позволит сократить дефицит мест на треть.











