Строительство трех транспортных развязок в Алматы: когда их сдадут в эксплуатацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на телеканале «Алматы» рассказал о строящихся транспортных развязках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство развязки на улице Бухтарминской – Кульджинский тракт направлено на обеспечение доступа жителей прилегающих микрорайонов и пригородных населенных пунктов Алматинской области, в которых проживают 300 тысяч жителей, к центральной части города и Международному аэропорту Алматы.

Строительство развязки позволит увеличить пропускную способность по Кульджинскому тракту до 77 тысяч автомобилей в сутки, по улице Бухтарминской до 60 тысяч автомобилей в сутки.

Проектом предусмотрено строительство развязки в трех уровнях, с туннельной частью по улице Бухтарминской (570 м), эстакадой по Кульджинскому тракту по 3 полосы движения в каждом направлении (783 м) и съездов на их пересечении для организации кольцевого движения.

В текущем году планируется частичное открытие движения по отдельным съездам и направлениям. Полное завершение – в следующем году.

На пересечении проспекта Сейфуллина – улица Жансугурова возводится транспортная развязка туннельного типа. Проектом предусмотрено строительство двух туннелей общей длиной 690 метров для беспрепятственного движения транспорта по проспекту Сейфуллина.

Проезд транспортных средств по улице Жансугурова, а также съезды будут осуществляться на уровне земли. Предусмотрено также строительство 4 надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, озеленение и благоустройство территории.

Строительство развязки в совокупности с уже завершенной пробивкой проспекта Назарбаева с эстакадой через железнодорожные пути позволит распределить транспортные потоки Север – Юг. Пропускная способность по проспекту Сейфуллина составит до 65 тысяч авто в сутки, а по улице Жансугурова – до 76 тысяч авто в сутки. Завершение проекта планируется в декабре 2021 года.

Транспортная развязка на проспекте Рыскулова – улица Емцова представляет собой мост через проспект Рыскулова со съездами во всех направлениях. Протяженность эстакады - 186 метров. Предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода.

С вводом данной развязки увеличится пропускная способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч авто в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч авто в сутки.

В текущем году планируется начать строительство транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би. Она будет строиться по типу «клеверный лист», с подходами и съездами во всех направлениях.

Предусмотрено строительство двух надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км, устройство уличного освещения. Пропускная способность транспортной развязки составит 100 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, в 2021 году проспект Абая в Алматы будет продлен от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района.