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Строительство трассы Атырау - Астрахань: работы завершены на двух участках

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2023, 09:45
Строительство трассы Атырау - Астрахань: работы завершены на двух участках

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на 80 из 217 километрах строящейся трассы сообщением Атырау-Астрахань уложен нижний слой асфальта. Об этом сообщил руководитель отдела Атырауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Нурлан Жантурин, сообщает Региональная служба коммуникаций.

«На сегодняшний день на двух частях трассы Атырау- Астрахань, разбитой на 6 лотов, строительные работы завершены, на четырех работы продолжаются. Подрядными организациями на 80 из общих 217 км трассы уложен нижний слой асфальта. На четырех участках ведутся работы по укладке щебня и нижнего слоя дорожного покрытия – крупнозернистого горячего асфальтобетона. Нижний слой этого участка планируется полностью уложить в этом году. Шестой участок, охватывающий 853-893 километры, также выложен асфальтобетоном. Сейчас строятся придорожные остановки, ставятся дорожные знаки. Кроме того, в районе населенного пункта Курмангазы начато строительство объекта для сотрудников, занимающихся работами по содержанию дорог», – проинформировал Нурлан Жантурин.

По словам специалистов, в прошлом году процесс строительства затянулся из-за дефицита необходимых материалов. В этом году эта проблема решена.

«С начала года проверено 155 образцов материалов, используемых для строительства республиканских и местных дорог, 98 из них – для строительства участка А-27 «Атырау – Актобе – Астрахань» протяженностью 330-893 километры. По итогам лабораторного исследования установлено, что 17 проб не соответствуют нормативным требованиям», – рассказала заведующая лабораторией «Национального центра качества дорожных активов» Гаухар Атанчинова.


Атырауская область   Строительство   Дороги  
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