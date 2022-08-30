30 Августа 2022 22:33

Строительство трассы Атырау – Астрахань проверят Антикор и прокуратура

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Антикор запланировал проведение комплексной проверки дорог республиканского и областного значений, в том числе дороги Атырау-Астрахань. Проверка будет проведена совместно с представителями прокуратуры. Об этом было заявлено на встрече с общественностью, где разговор шел о проблемных вопросах в рамках реализации Карты коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече были подняты вопросы хода строительства и реконструкции автомобильных дорог, рисках, способствующих коррупции при приеме объектов в эксплуатацию.

«Ранее совместно с Атырауским филиалом республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» начат общественный мониторинг качества автомобильных дорог региона. В рамках рабочей поездки в Индерский район мы встретились с населением в целях обсуждения проблемных вопросов района в сфере строительства и реконструкции дорог. Люди выразили свое недовольство по поводу ухудшения качества дорог из-за чрезмерных перегрузов машин. Напрашивается вопрос, важен ли карман пяти-шести человек, или важны интересы людей района с населением более 30 тыс. человек? Естественно перевозчику невыгодно перевозить груз в рамках установленных законодательством требований. Теперь, если учесть небольшой доход и затраты на дорогу перевозчика, то они несопоставимы ни с математической, ни с логической, ни с моральной точки зрения», - сообщил эксперт антикоррупционного ведомства Арман Абсиметов.

В качестве примера он привел реконструкцию автодороги Атырау-Индер протяженностью 10 км, которая обойдется государству в 4 млрд 876 млн 438 тыс. тенге или почти 487 млн тенге за каждый километр.

Исполняющий обязанности руководителя управления превенции антикоррупционного ведомства Гибат Кукатов проинформировал, что Антикор запланировал проведение комплексной проверки дорог республиканского и областного значений, в том числе дороги Атырау-Астрахань. Проверка будет проведена совместно с представителями прокуратуры.

«На наш взгляд, на этом строительстве имеются предпосылки коррупции и будет проведена работа по предотвращению фактов хищений бюджетных средств», - сказал Гибат Кукатов.