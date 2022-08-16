16 Августа 2022 22:30

Строительство трассы «Атырау-Астрахань» идет медленными темпами - аким региона

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов ознакомился с ходом реконструкции трассы республиканского значения «Атырау-Астрахань». Глава региона проинспектировал ход строительства дороги от областного центра до Российской Федерации, проехав на автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Серик Шапкенов посетил объекты на четырех участках модернизируемого дорожного покрытия, где встретился с представителями подрядных компаний, ведущих строительство.

«Глава государства дал конкретное поручение, которое обязует уделять особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, столь необходимой нашему населению. Я дал обещание нашим гражданам, что буду держать под контролем ход строительных работ. По отчетам, предоставляемым мне специалистами, я вижу, что есть отставание от графика, что нашло подтверждение во время рабочей поездки. При таком темпе работы вы не успеете к намеченному сроку. Принимайте соответствующие меры по организации работы»,- сказал дорожникам Серик Шапкенов.

По информации директора Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбека Айтбаева, из 217 км дорог основное покрытие проложено на 54 км, на 45 км уложен щебень.

«На 22 км уложен один слой асфальтобетона. Из них введено в эксплуатацию 20 км. От Курмангазинского района открыта трасса между селами Жанбай и Аккыстау. В ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию еще 10 км. До конца этого месяца будет полностью открыт еще один 20-километровый участок. Также планируется положить первый слой и открыть движение на 35 километрах дороги», - сообщил Болатбек Айтбаев.

По его словам, существует дефицит строительных материалов, необходимых для прокладки дороги.

«При том, что подрядные организации отчисляли поставщикам деньги, оказалось, что необходимого материала недостаточно. Кроме того, проблемы есть с поставкой битума. Техники и рабочей силы на участках достаточно», - добавил Болатбек Айтбаев.Серик Шапкенов поручил курирующему отрасль заместителю акима области Кайрату Нуртаеву совместно с профильными министерствами решить озвученные проблемы.