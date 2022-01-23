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    08:30, 23 Январь 2022 | GMT +6

    Строительство ТЭЦ-3 должно завершиться в этом году - аким столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что затянувшееся строительство ТЭЦ-3 завершится в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    «Учитывая, что в столице ежегодно строится более 3 млн квадратных метров жилья, а отопительный сезон длится порядка 7 месяцев, необходимо увеличивать мощность тепловой энергии. ТЭЦ-3 – один из долгостроев города, строительство которого началось больше 10 лет назад. В прошлом году мы возобновили строительство ТЭЦ-3.

    По поручению Главы государства правительство выделило финансирование на строительство объекта. Сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительно-монтажных работ ТЭЦ-3.

    Поручил подрядчику завершить строительство ТЭЦ-3 уже в этом году. На начало следующего отопительного сезона (осень 2022г) мощность ТЭЦ-3 составит 240 гигакалорий в час. Уже в январе 2023 года - 360 гигакалорий в час (с ростом до 440 Гкал/ч). Мощность ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья.

    Также ведем проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит почти 1600 гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3,5 раза. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать теплом более 22 млн квадратных метров жилья.

    Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 водогрейные котлы перевели на газ, также продолжаем работы по газификации города», - написал аким столицы.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Астана Энергетика Строительство
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