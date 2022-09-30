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Строительство современной ТЭЦ оздоровит экологию Семея - Глава государства

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Сентября 2022, 11:37
Строительство современной ТЭЦ оздоровит экологию Семея - Глава государства

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Правительству совместно с акиматом поручено рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее. Об этом сегодня в ходе встречи с общественностью Абайской области заявил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

«Инфраструктура города Семея крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в городе. Пора, наконец, решить эти проблемы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Проект строительства современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни людей и на экологическое состояние региона, считает Президент.


Фото : t.me/bort_01


Президент Казахстана   Энергетика   Экология   Абайская область  
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