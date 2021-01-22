Строительство соцжилья увеличат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в минувшем году был подъём жилищного строительства. Введено 530 тыс. кв. м жилья - с ростом почти на 26% по сравнению с 2019 годом. Около трети всего объёма приходится на госжильё. Квартиры получили 2 500 очередников. В регионе будут строить ещё больше социального жилья по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Женис Касымбек провёл онлайн-совещание по вопросам развития строительной отрасли. Во встрече приняли участие руководители строительных компаний, Ассоциации застройщиков.

«Строительная отрасль для карагандинского региона очень важная. По итогам прошлого года объём работ в этой сфере составил 466,3 млрд тенге, с ростом на 6,9%. При этом доля местного содержания в бюджетном строительстве достигла 83%. Мы смогли неплохо загрузить наши предприятия стройиндустрии. И в этом году берём для себя такие же обязательства», - сказал Женис Касымбек.

Подробнее о планах на 2021-й доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Тайхан Калмаханов.

В этом году объём строительных работ планируется на уровне 485,8 млрд тенге, с ростом на 3,2%, сообщил он. По жилищному строительству поставлена цель поднять объёмы до 700 тыс. кв. м. Ожидается, что жильём обеспечат не менее 3 тысяч очередников.

На совещании говорили и о проблемах. В областном центре недостаток тепловых мощностей сдерживает жилищное строительство. Городу остро нужен третий тепловывод - реализация этого проекта начата.

«Строительство социального жилья - задача номер один. Потенциал большой. На строительство третьего тепловывода в этом году получили из республиканского бюджета первый транш - 3,2 млрд тенге. Для нас это важнейший проект. Будем реализовывать постепенно. Постараемся форсировать. Это даст большой импульс жилищному строительству», - подчеркнул Женис Касымбек.

Будут создаваться условия и для коммерческого жилья, отметил глава региона. Власти обещают дальнейшую поддержку развитию стройиндустрии.