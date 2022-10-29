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Строительство социальных объектов упростили в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Октября 2022, 01:10
Строительство социальных объектов упростили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» в Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития состоялась встреча в онлайн формате. Во встрече приняли участие представители бизнес-сообщества, общественности, а также местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Участники обсудили вопросы реализации пилотных проектов строительства социальных объектов в Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в г.Астана.

Как отметил главный эксперт управления государственного архитектурно-строительного контроля Серик Набиев, одним из ключевых поручений Главы государства является строительство 7 социально-значимых объектов в 3 регионах по новой упрощенной модели бюджетного планирования. Таким образом, сокращаются издержки, связанные с финансированием и проектированием объектов.

«В целях реализации пилотных проектов строительства приняты и внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты. Принятые нововведения позволили сократить сроки и количество процедур до 60 %, сократить стоимость строительства до 10 % (исключены затраты на авторский надзор), а также повысить ответственность подрядчика», - отметил Серик Набиев.

Кроме того, новый механизм позволяет осуществлять строительно-монтажные работы в режиме экспертного сопровождения, а также внедрять альтернативные проектные решения.

На сегодняшний день акиматами города Астаны, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей начата реализация пилотных проектов. В указанных регионах завершены конкурсные процедуры, определены подрядчики, начато проектирование.


ЖКХ   Строительство   МИИР РК  
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