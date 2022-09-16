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Строительство школы на 900 мест началось в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
16 Сентября 2022, 13:57
Строительство школы на 900 мест началось в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В микрорайоне Талгайран города Атырау началось строительство средней школы на 900 мест. Ввод в эксплуатацию нового учебного заведения планируется в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Строительство новой школы в динамично развивающемся микрорайоне поможет решить проблему дефицита школьных мест в городе. Качество среднего образования – важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития. Главное для нас – добиться качества строительных работ в необходимый срок», – сказал аким региона Серик Шапкенов на церемонии закладки первого камня в основание учебного заведения.

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Территория будущей школы - три гектара. Состоит она из трех блоков. Планируется, что в первом блоке будут учиться ребята 1-4 классов, во втором – 5-9, в третьем – 10-11 классов. В школе будет актовый зал на 210 мест, столовая на 312 мест, два тренажерных зала и две библиотеки. 36 учебных кабинетов будут оснащены современным оборудованием. Особое внимание уделено благоустройству внешней территории школы. Здесь планируется построить футбольное поле, беговую дорожку, зону спортивных тренажеров, теннисный корт и стадион с волейбольной площадкой.

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Фото: акимат Атырауской области




Атырауская область   Строительство   Атырау  
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