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Строительство школы на 600 мест завершено в Атырау

3 Ноября 2022, 18:10
Строительство школы на 600 мест завершено в Атырау
3 Ноября 2022, 18:10

Строительство школы на 600 мест завершено в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершено строительство средней школы на 600 мест, расположенной в микрорайоне Балауса города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство трехэтажной школы, расположенной на участке в три гектара, началось в 2019 году. Общая площадь здания – 8 478 кв. метров.
«В настоящее время готовятся документы для передачи объекта балансодержателю. Кабинеты в школе оснащены современным оборудованием – интерактивными досками, есть лаборатории, а также столовая, спортивный зал, беговая дорожка, теннисная, футбольная, баскетбольная площадки, детский игровой лабиринт», –сообщил руководитель областного управления строительства Нұрберген Құсайынов.
Руководитель городского отдела образования Фаруза Шангереева сообщила, что открытие новой школы положительно скажется на решении вопроса трехсменного обучения.
«По предварительным данным, 616 учащихся, проживающих в микрорайоне Балауса, перейдут в новую школу. Большинство переходящих в открывающуюся среднюю школу, ранее обучались в школе им. М. Утемисова в три смены. Ввод в эксплуатацию новой школы решит проблему трёхсменки», – сказала Фаруза Шангереева.
Школа будет полностью введена в эксплуатацию до конца года.


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