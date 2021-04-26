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    11:54, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Строительство школы-долгостроя возобновили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что в этом году будут построены 16 больших школ, которые позволят создать более 40 тысяч ученических мест, передает МИА «Казинформ».

    «Строительство социальных объектов, как льготного доступного жилья и учебных заведений, является для нас приоритетным направлением! Сегодня во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ. К примеру, школа, расположенная на пересечении улиц Окжетпес и Ш. Бокеева (район Сарыарка), являлась своего рода долгостроем. Строительство школы началось еще в 2017 году. Для возобновления строительства провели корректировку проектно-сметной документации, выделили финансирование. Таким образом, удалось сдвинуть возведение учебного заведения с мертвой точки. Данная школа в две смены позволит создать 2 400 ученических мест. Что позволит покрыть потребность жителей того района», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

    Кроме того, по словам акима, на территории средней школы № 23, которую посещал Глава государства, также ведется строительство пятиэтажной школы. Учебное заведение расположено в жилом массиве Ондирис (район Байконыр).

    «В текущем году построим больше школ, чем в прошлые годы. Это 16 крупногабаритных школ! Они позволят уже в текущем году создать более 40 тыс. ученических мест. Это более чем в 2 раза увеличится количество ученических мест, чем в прошлом году, и более чем в 4 раза больше, чем в 2019 году.


    В рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 50 госшкол. Также в строительство школ привлекаем частные инвестиции. На инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений. Ведем системную работу над снижением количества школ с трехсменным обучением и переуплотненным режимом», - проинформировал аким столицы.


    Теги:
    Образование Астана Строительство
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