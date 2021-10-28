Строительство школ-долгостроев возобновили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о возобновлении строительства школ-долгостроев, передает МИА «Казинформ».

«Для того чтобы равномерно обеспечивать районы столицы социальными объектами, заранее резервируем участки: готовим проектно-сметную документацию, контролируем ход и качество строительства. Во время объезда ознакомился с ходом строительства некогда проблемных объектов, по которым мы приняли ряд необходимых мер.

К примеру, посетил школу, которая расположена в районе Есиль (пересечение пр. Ұлы Дала и ул. №39»). Строительство учебного заведения началось еще три года назад. Но недобросовестный застройщик не смог выполнить свои обязательства. С ним мы расторгли договор, что позволило нам сдвинуть строительство школы с мертвой точки. Данную школы планируем достроить и ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Данная школа позволит нам в две смены создать 2400 ученических мест», - отметил Алтай Кульгинов.

Практически аналогичная проблема была и у другой школы, которая расположена в районе Сарыарка (ул. Окжетпес-Бокеева). Строительство школы началось еще пять лет назад. Ход строительства взяли в ручной режим.

«Также учитывая загруженность школы-лицея №59, дополнительно построим новый корпус, что позволит значительно разгрузить школу.

Таким образом, для того чтобы перед началом следующего учебного года распахнуть двери учебных заведений, уже сейчас готовим задел. В 2022 году планируем построить и ввести в эксплуатацию еще не менее 11 школ. В рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировали строительство порядка 70 школ. В строительство школ также привлекаем частные инвестиции.

Наряду со строительством учебных заведений также уделяем должное внимание имеющимся учебным заведениям – отремонтировали более 25 объектов образования (школы, детсады, колледжи), также уделяем особое внимание материально-техническому оснащению учебных заведений, в том числе созданию условий для инклюзивного образования», - написал аким столицы.