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Строительство шести школ ведут в ЗКО

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Апреля 2022, 09:55
Строительство шести школ ведут в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области ведется строительство шести школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления строительства Западно-Казахстанской области Алибек Антазиев, на строительство новых школ из бюджета выделено 2,2 млрд тенге. По его словам, в селе Казталовка Казталовского района построят школу на 600 мест, в Жулдызды – на 108 мест, а в Сарыкудыке – на 60 мест.

Также в селе Жамбыл Байтерекского район строится здание школы 18 на 308 мест, в Щапове – на 420 мест, в городе Уральске – на 300 мест.

Кроме того, на средства частной компании начато строительство 16 малокомплектных школ в семи районах области. А за счет частных инвестиций в Уральске возводятся средние школы №31 и 52.

«Хочу отметить, что в строительстве школы в Казталовском районе имеется большое отставание. По школе в селе Жулдыз подрядчику направлено претензионное письмо. Если он не организует соответствующую работу, то будет готовиться исковое заявление в суд. По школе в Сарыкудыке подрядчик планирует возобновить работы при благоприятных погодных условиях. Строительство объекта планируется завершить к 1 сентября текущего года. Строительство школы в районном центре Казталовке приостановлено из-за удорожания материалов. Работы планируем возобновить после корректировки проекта, и мы ввести их в эксплуатацию до конца года», - сказал А. Антазиев.

Западно-Казахстанская область   Образование   Акимат   Строительство   Регионы Казахстана   Общество  
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