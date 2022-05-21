21 Мая 2022 21:38

Строительство семи школ начнут в этом году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Строительство семи новых средних школ начнется в 2022 году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как рассказал заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, в регионе поэтапно решается проблема с дефицитом учебных мест и трехсменным обучением в средних школах. В прошлом году в области завершено строительство четырех школ на 2284 места. В настоящее время ведется строительство еще восьми средних школ.

«В этом году за счет спонсоров планируется начать строительство двух школ на 600 мест каждая. Подготовлена проектно-сметная документация на строительства пяти школ на 2700 мест. Финансирование будет вестись за счет средств республиканского бюджета», - сообщил Нурберген Кусаинов.

Ранее сообщалось, что в Атырау строят одиннадцать детсадов. Строительство 16 многоэтажных домов в городе завершится в 2022 году.