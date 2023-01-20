Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Строительство ряда визит-центров планируют завершить в Казахстане

20 Января 2023, 11:43
Строительство ряда визит-центров планируют завершить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством культуры и спорта планируется завершить строительство ряда визит-центров. Об этом сообщил министр Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы намерены завершить строительство визит-центров Ордабасы, Сауран, Сарайшык, Есик, Бозок, обеспечить дальнейшую модернизацию киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова», - сказал на заседании коллегии по вопросам культуры, архивного и издательского дела глава ведомства Асхат Оралов.

Министр подчеркнул, что еще одной немаловажной задачей является строительство архивохранилища при Центральном государственном архиве города Алматы.

По его словам, расширение хранилища центральных государственных архивов – это возможность сохранить наше историко-культурное наследие и приобщиться к богатому пласту истории.


Новости по теме
Турецкая компания Alarko Holding рассматривает возможность реализации новых инвестпроектов в Казахстане
Bed  tax для иностранцев: как отельерам отличать туристов от рабочих мигрантов
Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау
Теги:
Читайте также
Турецкая компания Alarko Holding рассматривает возможность реализации новых инвестпроектов в Казахстане
Повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей намерено Минкультуры
Президентская литературная премия для молодых писателей появится в РК
Bed  tax для иностранцев: как отельерам отличать туристов от рабочих мигрантов
Острую проблему в архивной сфере озвучил министр культуры
Более 7 тысяч исторических документов привезли в РК в 2022 году
Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау
В 2023 году туризм вернется к допандемийному уровню - прогноз UNWTO
Новости партнеров
Популярное
1 Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области
2 Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области
3 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
4 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
5 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области

Лента новостей