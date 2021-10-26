Строительство родильного дома начали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане началось строительство родильного дома на 80 мест имени наследного принца Абу - Даби Его Превосходительства шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Заместитель Премьер-Министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Превосходительство шейх Мансур Бен Заид Аль Нахаян и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сегодня заложили капсулу в фундамент нового «центра материнства и детства». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Мы закладываем капсулу на месте строительства одного из важных объектов здравоохранения, который является благотворительной помощью Его Превосходительства Шейха Мансура Бен Заид Аль Нахаян для жителей Туркестана. Совместная реализация данного проекта Акиматом Туркестанской области и Абу-Дабийским Фондом Развития является символом укрепления тесных исторических связей и стратегического партнерства между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Казахстан, а также вкладом в укрепление здоровья казахстанского народа и в инфраструктурное развитие города Туркестане», - говорится в капсуле.

Строительство современного родильного дома в городе Туркестане началось после договоренностей, достигнутых в декабре прошлого года на встрече акима Туркестанской области Умирзака Шукеева и Его Превосходительства шейха Мансура Бен Заида Аль Нахаяна в Объединенных Арабских Эмиратах.

Строительство нового родильного дома планируется завершить в следующем году. Общая площадь здания составляет 8 тыс. м2, территория участка - 33 000 м2. Современный родильный дом будет построен по европейскому образцу.