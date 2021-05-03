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    15:49, 03 Май 2021 | GMT +6

    Строительство полигона по переработке твердых бытовых отходов в ВКО снизит вредные выбросы на 40%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о строительстве полигона по переработке твердых бытовых отходов в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации акимата Восточно-Казахстанской области проект «Модернизация системы управления ТБО в городе Семее» не реализуется в рамках ГЧП. На сегодня в городе Семее действует полигон захоронения ТБО площадью 69,11 га, построенный в 1998 году. В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР) проводится анализ и изучение реализации проекта по модернизации данного полигона», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что 5 июня 2018 года акиматом Восточно-Казахстанской области подписано предварительное соглашение с ЕБРР.

    «Реализация совместного проекта, который соответствует международным стандартам, позволит решить проблему утилизации ТБО и достичь высокого уровня обращения с отходами на всех этапах, в результате снизит выбросы СО2 в окружающую среду более чем на 40%. Данный проект станет первым проектом в Казахстане в рамках программы ЕБРР «Зеленые города», которая направлена на развитие экологической устойчивой городской инфраструктуры», - заключил зампремьера.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Экология Строительство
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