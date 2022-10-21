Строительство остается драйвером экономики РК: рост достиг 9,2%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строительный сектор играет важную роль в экономике страны, особенно в периоды кризисов. К примеру, в 2020 году, когда ВВП РК снизился на 2,5 %, сектор строительства вырос сразу на 11,6 % — рекорд среди всех отраслей экономики страны. Это позволило нивелировать негативные последствия пандемии для реального сектора. На сегодня в строительстве работают 17 % занятых и 42 % действующих предприятий реального сектора РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В целом можно с уверенностью сказать, что строительство является одним из драйверов роста экономики Казахстана. В текущем году отрасль также оказалась в лидерах по росту объемов. Так, если ВВП страны по итогам шести месяцев увеличился на 3,6 % за год, то в строительстве рост достиг 9,2 %. Примечательно, что отрасль лидирует наряду с еще одним высокотехнологичным сегментом — сферой информации и связи (плюс 12,6 %).

Сегодня строительство формирует 5 % ВВП страны в «чистом» виде. При этом сектор оказывает мультипликативный эффект на экономику, стимулируя смежные отрасли — обрабатывающую промышленность, в частности машиностроение и производство стройматериалов, торговлю, транспортно-логистическую сферу и прочие.

Кроме того, строительство вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. В секторе занято 637,5 тыс. человек — отрасль лидирует как работодатель, наряду с торговлей, АПК и сферой образования. Численность занятых в строительстве составляет 7,2 % от всех занятых в стране и сразу 17,4 % от занятых в реальном секторе (в реальный сектор РК входят строительство, промышленность, АПК, транспорт и связь).

Параллельно в качестве мультипликатора строительный сектор стимулирует развитие и трудоустройство в сферах производства и реализации строительных материалов, изделий и механизмов (металлургии, машиностроении, химпроме), в сегменте обслуживания домов и жилкомплексов (от ремонта до клининга и доставки), в высокотехнологичных отраслях (архитектуре, экспертизе, геологии, цифровых технологиях и телекоме) и т. д.

Еще один важный момент — влияние на бизнес-активность в РК: сектор строительства является одним из лидеров по количеству действующих компаний.

В августе текущего года в строительстве осуществляли деятельность 50,3 тыс. компаний — на 11,2 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это составило 13,3 % от всех действующих предприятий Казахстана и 41,9 % от всех предприятий реального сектора.

Таким образом, строительство напрямую и косвенно стимулирует экономический рост и выход реального сектора из кризиса, обеспечивает социальные потребности населения в жилье и трудоустройстве и стимулирует деловую активность на всех уровнях.