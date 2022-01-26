Строительство оптово-распределительного центра начали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области большое внимание уделяется вопросам продовольственной безопасности и стабилизации уровня инфляции. Для решения этой задачи начато строительство оптово-распределительного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной Инфоцентр.

В 2023 году будет достроен оптово-распределительный центр «Алтай», который обеспечит доступ к торговле без посредников для мелких и средних сельхозформирований.

В целом, поддержка субъектов сельского хозяйства осуществляется в рамках государственной программы развития АПК. Только в прошлом году в регионе выделено почти 33 млрд тенге субсидий, в том числе на субсидирование развития растениеводства – 5,6 млрд тенге, животноводства – 13,6 млрд тенге, перерабатывающей отрасли – 515,5 млн тенге. На другие направления субсидии составили свыше 13,1 млрд тенге.

В сельское хозяйство области инвестировано в 1,7 раза больше чем в 2020 году, или 55 млрд тенге.

В 2021 году был реализован ряд крупных проектов агропромышленного комплекса. Так, ТОО «Жанартау КЗ» развивают работу в направлении мясного животноводства. Стоимость проекта составила 96,5 млн тенге, данные средства пошли на закуп скота. Закупили КРС мясного и молочного направления аграрии ТОО «Саннур Агро» в районе Алтай, крестьянские хозяйства «Еркебулан», «Кабанбай» Аягозского района, «Каликанулы» Бескарагайского района, «Сарыбас» Жарминского района, «Арын» Курчумского района, хозяйства «Жанибек», «Бастау», «Ыкыбай» Тарбагатайского района, «ARYSTAN» Абайского района, а также ТОО «Рулиха» Шемонаихинского района. Проекты позволили обеспечить работой местное население.

Птицефабрикой ТОО «SEMEY QUS» с апреля 2021 года начато производство товарного яйца 1, 2 и 3 категорий. С начала года будет произведено 8 млн. яиц. Из запланированных двух крупных маслоэкстракционных заводов, введен в эксплуатацию ТОО «QazaqAstyqGroup», мощностью 300 тысяч тонн. Второй комбинат по переработке мультикультур мощностью до 300 тысяч тонн в год ТОО «Altyn Shyghys» в селе Предгорное Глубоковского района будет завершен в этом году. Ввод проектов позволит увеличить объем переработки масло-семян на 600 тысяч тонн в год, а после выхода на полную мощность до 1 млн тонн.

Было реализовано пять крупных проектов на 2,8 млрд тенге по строительству оросительных систем на площади 2,8 тысяч гектар ТОО «UrdzharAgroCompany», ТОО «Елімай Көкпекты», ТОО «Агрофирма Приречное», ТОО «Украинка», крестьянское хозяйство «Каликанулы».

Завершается строительство трех откормочных площадок на семь тысяч голов крупно рогатого скота в Уланском районе К/Х «Кокжал», в Тарбагатайском районе ТОО «АсылАгро-7», К/Х «Маулит». Еще одна откормочная площадка введена в эксплуатацию в ТОО «Иртыш» Уланского района.

Завершено строительство молочно-товарной фермы на 100 голов КХ «Саят» в Курчумском районе. А в крестьянском хозяйстве «Красный Партизан» Бородулихинского района построили зерносушильный комплекс. В Глубоковском районе на производстве ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» возвели зернохранилище масличных культур на 20 тысяч тонн, а также провели работы по расширению комбикормового цеха мощностью от шести тонн в час.

Запуск предприятий позволит увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в четыре раза.