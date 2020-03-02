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Строительство онкоцентра в Актау завершится до конца года – Аскар Мамин

2 Марта 2020 17:01
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Строительство онкоцентра в Актау завершится до конца года – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о строительстве онкологического центра в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно строительства полноценного онкологического центра в регионе с возможностями проведения всех видов работ по диагностике, лечению, реабилитации и медикаментозному сопровождению онкобольных. С 2018 года была восстановлена работа по строительству онкологического диспансера на 100 коек в городе Актау, которое финансируется за счет средств компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в рамках программы «Социальные инфраструктурные проекты», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, контрактная стоимость проекта – 9,3 млрд тенге.

«В 2018 году освоено 0,5 млрд тенге, в 2019 году освоено 2,1 млрд тенге, в 2020 году на реализацию проекта запланировано 6,7 млрд тенге. Подрядчиком проекта является ТОО «Оркен-1», - отметил Премьер.

«Согласно проекту, в составе онкологического диспансера предусмотрены: приемное отделение, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение, радиологическое отделение, лаборатория радиоизотопной диагностики, центральное стерилизационное отделение, поликлиническое отделение на 75 посещений в смену. Срок завершения строительства запланирован на конец 2020 года», - добавил глава Правительства.


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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Строительство, Здравоохранение, Мангистауская область,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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