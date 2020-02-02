Строительство онкоцентра и каздрамтеатра проверил аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы ознакомился с ходом строительства зданий нового онкоцентра и Казахского драмтеатра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Алтай Кульгинов во время рабочего объезда посетил ряд объектов города.

Строительство онкологического центра и Казахского драмтеатра ведется по поручению Елбасы - Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Аким города Алтай Кульгинов отметил необходимость своевременного подведения коммуникационных и инженерных сетей к зданиям и благоустройства территорий.

Так, в онкоцентре будут использованы передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний. Ежегодно в медцентре смогут получать услуги в условиях стационарной помощи порядка 6 тыс. пациентов, в условиях амбулаторной помощи - более 30 тыс. человек.

Второй объект - Казахский драматический театр - расположен на пересечении проспектов Ж. Нажимеденова, А. Байтурсынова и ул. 23-15. Комплекс рассчитан на 800 мест и состоит из 3 этажей. Завершение строительства планируется в текущем году.

