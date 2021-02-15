Строительство одного детсада из шести запланированных завершили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году завершено строительство одного детского сада из шести запланированных. Об этом сообщил и.о. руководителя управления образования города Нур-Султана Дулат Шоганбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выплата обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству и эксплуатации в городе Нур-Султан е при заключении договоров был а указан а с 2018 по 2023 годы. Вместе с тем , согласно договор ам ГЧП , выплата компенсации инвестиционных затрат производится после ввода в эксплуатацию детских садов. В 2020 году завершено строительство одного детского сада из шести запланированных в 2018 году. В связи с чем в пункте один (правил) необходимо исключить слово «в период с 2018 по 2023 годы», - сказал Дулат Шоганбай, выступая на заседании постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития городского маслихата.

Он также рассказал об еще одном необходимом изменении.

«В подпункте 2 пункт 1 необходимо исключить обязательства в сумме 1 541 503 тыс тенге, требуется снять в связи с расторжением договора с частным партнером Т ОО «Успех голд 8» по причине неисполнения обязательств по строительству детского сада на 360 мест на пересечении проспекта Хусейн Бен Талала и улицы №36», - пояснил Дулат Шоганбай.

Ранее секретарь маслихата города Нур-Султану Ерлан Каналимов поручил провести анализ использования социально-уязвимыми слоями населения льготных проездных карточек в столице.