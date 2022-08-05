5 Августа 2022 22:22

Строительство очистной станции за 334 млн временно приостановили в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители села Курык интересуются, когда будет построена канализационная очистная станция, ради которой из бюджета выделили 334 млн тенге. Свой вопрос они адресовали главе региона. Чиновники рассказали о причинах «заморозки» стройки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

О ходе строительства канализационной очистной станции в селе Курык рассказал заместитель акима Каракиянского района Манар Тулегенов.

Один из сельчан задал вопрос, отмечая, что канализационную очистную станцию в селе начали строить два-три года назад, но она все еще не готова.

В акимате Каракиянского района отметили, что проект строительства очистного сооружения находится на их контроле. На объект были заложены 334 млн тенге.

«Согласно проектно-сметной документации канализацией будут охвачены 89 многоэтажных домов и 26 социальных объектов села Курык. Установлены две канализационные насосные станции. Строительство очистного сооружения площадью 200 кубометров за счет собственных средств ведет индивидуальный предприниматель Атаниязов. Остановка произошла из-за транспортно-логистического кризиса на фоне геополитической обстановки в мире. Предприниматель ожидает поступления из-за рубежа деталей основного устройства, необходимого в строительстве объекта. Этот процесс, как и ввод объекта в эксплуатацию, мы контролируем», - говорит Манар Тулегенов.





Фото: www.lada.kz