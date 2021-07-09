Строительство новых небоскребов выше 500 метров запретили в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая запретили строительство новых небоскребов высотой более 500 метров. Об этом говорится в распространенном циркуляре Госкомитета по делам развития и реформам (ГКРР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В циркуляре ГКРР установлен запрет на строительство новых небоскребов высотой более 500 метров. При этом строительство новых зданий высотой более 250 метров должно быть строго ограничено.

Планы строительства зданий высотой более 100 метров будут проходить строгий контроль на предмет антисейсмических характеристик.

«Новые высотные здания должны соответствовать масштабу города и имеющимся ресурсам для тушения возможных пожаров», - говорится в документе.