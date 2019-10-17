Строительство новых домов и улучшение инфраструктуры ожидаются в Балхаше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек с рабочей поездкой побывал в городе Балхаш. Глава региона проверил готовность города к отопительному сезону, ознакомился с ходом строительных работ и встретился с городским активом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объезд начался с поселка Конырат, где Женису Касымбеку рассказали о состоянии котельной. Она была построена еще в 1968 году. Раньше находилась в ведомстве «Казахмыс», в 2013 году ее передали городу. Сейчас оборудование и котлы изношены на 85%.





«Для решения проблем мы разработали проектно-сметную документацию, сейчас решается вопрос финансирования. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 5.3 млрд тенге, срок реализации проекта 10 месяцев», - сообщил и. о. руководителя Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш Айрат Карамурзин.





Проект реконструкции котельной будут реализовывать по программе «Нурлы жер». По словам Жениса Касымбека, в течение двух лет этот вопрос должен быть решен.

Также глава области побывал на Балхашской ТЭЦ. Это один из старейших объектов - 1938 года постройки. Станция получила паспорт готовности к отопительному сезону. Ее мощность 460 Гкал. Тепло уже подают согласно графику.

Помимо обеспеченности балхашцев теплом, Жениса Касымбека интересовал вопрос строительства домов. Учитывая, что в очереди на жилье в Балхаше числятся 1300 человек и новоселья ждут 5000 вкладчиков ЖССБ, темпы строительства не остались без внимания. Акиму области показали микрорайон Самал, где за последние годы построены 10 домов. В этом году начали возводить еще одну 45-квартирную многоэтажку. Это будет арендное жилье. В 2020-ом планируется ввести в эксплуатацию еще три дома.

Также глава региона посетил филиал республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». Центр открылся в Балхаше этим летом, и в нем уже отдохнули около 2000 детей.

«В основном приезжают дети из северных областей страны - Акмолинской, Павлодарской областей, из Петропавловска, а также из ВКО. У нас имеется несколько видов ванн, грязелечение, бассейн и кислородные коктейли. Мы предлагаем более 30 видов лечения. Летом в центре используется озерная вода, а в зимнее время дети ходят в бассейн. За прошедший сезон мы провели 2080 процедур», - рассказала заместитель директора, главврач центра Гулайман Кожаева.

Единственная проблема центра – это ведущая к нему дорога. Директор центра попросил помощи у главы региона.

«Да, проблемы с дорогами есть. Мы постараемся их решить в следующем году», - ответил Женис Касымбек.





Корпус оздоровительного центра раньше принадлежал корпорации «Казахмыс». В нем располагался санаторий для металлургов. После многочисленных запросов депутатов и общественников корпорация передала здание в безвозмездное пользование Министерству образования и науки.

На заседании городского актива обсудили и другие актуальные проблемы Балхаша. Речь шла об инфраструктуре, водоснабжении, теплоснабжении, экологии, ценах на продукты и благоустройстве.

Аким области поручил найти решения всех проблемных вопросов.

«В микрорайоне Конырат необходимо обеспечить бесперебойную подачу тепла. Для этого мы попросим республиканской поддержки. Котельная будет отремонтирована, вопрос с теплоснабжением решим в течение двух лет. Также приоритетным проектом является водоснабжение поселка Саяк, и им мы будем заниматься. Необходим ремонт водопроводных сетей города Балхаша. Этот вопрос нужно решить, разработайте ПСД. Вопросы экологии тоже будем решать, нужно построит полигон для ТБО. И главное – это внешний вид города, который оставляет желать лучшего», - подчеркнул Женис Касымбек.

Новый закон по жилищным отношениям начнет действовать с января и впервые даст возможность самим акиматам решать вопросы по ремонту лифтов и фасадов, отметил глава региона.

«Город нужно развивать, привлекать в него туристов. Занимайтесь этими вопросами, не откладывайте их», - сказал Ж. Касымбек.



