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Строительство: новые инвестпроекты запланированы в пяти регионах

28 Декабря 2021 11:51
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Строительство: новые инвестпроекты запланированы в пяти регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по реализации новых инвестпроектов в сфере строительства поделился министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом темпов роста объема ввода нового жилья необходимо нарастить мощности действующих предприятий и реализовать новые прорывные инвестиционные проекты, что способствует снижению импортозависимости отрасли», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В частности, по его словам, в период с 2021 по 2025 годы предполагается реализация 165 проектов на общую сумму 1066 млрд тенге с созданием порядка 16,3 тысяч новых рабочих мест.

«В региональном срезе наибольшее количество новых инвестиционных проектов планируется к вводу в Акмолинской, Туркестанской, Алматинской областях и гг. Нур-Султан и Шымкент», - заключил министр.



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#Правительство РК   #Строительство   #МИИР РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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