Строительство: новые инвестпроекты запланированы в пяти регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по реализации новых инвестпроектов в сфере строительства поделился министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом темпов роста объема ввода нового жилья необходимо нарастить мощности действующих предприятий и реализовать новые прорывные инвестиционные проекты, что способствует снижению импортозависимости отрасли», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В частности, по его словам, в период с 2021 по 2025 годы предполагается реализация 165 проектов на общую сумму 1066 млрд тенге с созданием порядка 16,3 тысяч новых рабочих мест.

«В региональном срезе наибольшее количество новых инвестиционных проектов планируется к вводу в Акмолинской, Туркестанской, Алматинской областях и гг. Нур-Султан и Шымкент», - заключил министр.



