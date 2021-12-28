Строительство: новые инвестпроекты запланированы в пяти регионах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по реализации новых инвестпроектов в сфере строительства поделился министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С учетом темпов роста объема ввода нового жилья необходимо нарастить мощности действующих предприятий и реализовать новые прорывные инвестиционные проекты, что способствует снижению импортозависимости отрасли», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.
В частности, по его словам, в период с 2021 по 2025 годы предполагается реализация 165 проектов на общую сумму 1066 млрд тенге с созданием порядка 16,3 тысяч новых рабочих мест.
«В региональном срезе наибольшее количество новых инвестиционных проектов планируется к вводу в Акмолинской, Туркестанской, Алматинской областях и гг. Нур-Султан и Шымкент», - заключил министр.
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