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Строительство нового микрорайона «Жастар» проинспектировал аким Атырау

6 Ноября 2019 14:40
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Строительство нового микрорайона «Жастар» проинспектировал аким Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Строительство нового микрорайона «Жастар» проинспектировал аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации городского отдела строительства, всего на объекте площадью 62 га ведется строительство 24 пятиэтажных 45-квартирных жилых домов. Они рассчитаны на 1080 квартир общей площадью свыше 56 тыс. кв. м.

«Строительство нового жилья начато в мае текущего года. Объект является переходящим - его строительство продолжится и в следующем году. Заказчиком является ГУ «Городской отдел строительства». По проекту в микрорайоне «Жастар» запланировано строительство и социальных учреждений: поликлиник, детских садов, школ, спортзалов. Там будут разбиты парки и скверы, построены детские площадки», - рассказал руководитель городского отдела строительства Айбек Жалелов.

Аким города дал ряд конкретных поручений как заказчику, так и подрядным строительным организациям, призвав их выполнить работы качественно и в срок.

Отметим, что в новом микрорайоне «Жастар» запланировано возведение еще 46-ти девятиэтажных домов на 5076 квартир – по ним сейчас ведутся проектные работы. Планируется, что сдача в эксплуатацию жилья в новом микрорайоне значительно сократит список очередников, состоящий из 20 тыс. жителей Атырау. Квартиры будут выдавать по государственным программам, на основе ипотечного кредитования, а также в качестве арендного жилья.

Название же микрорайону «Жастар» было выбрано не случайно, его решили приурочить уходящему Году молодежи в РК.






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Ключевые слова: Атырауская область, Строительство, Жилье, Год молодежи,
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Автор:

А. Соколов

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