24 Июня 2022 21:21

Строительство некоторых долгостроев завершат в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что из 150 многоквартирных жилых комплексов завершено строительство 90 домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт акима города.

«Долгострои города «оживают» один за другим. Для завершения строительства «замороженных» ЖК проводится большая скрупулезная работа. Из 150 многоквартирных жилых комплексов завершено уже 90. Оставшиеся 60 объектов планируем завершить в этом и следующем году.

Сегодня во время объезда ознакомился с ходом строительства долгостроя «Royal Expo». В данном ЖК насчитывается свыше 300 семей-дольщиков. Все они много лет ждут свои заветные квартиры. Для завершения данного долгостроя привлекли инвестора. Проводятся работы по установке витражей, окон, проведению внутренних сетей, где-то кровельные и монолитные работы. Планируется завершить строительство долгостроя в текущем году.

По поручению Главы государства из 16 тыс. дольщиков решена проблема 13 тысяч. Тем не менее, остаются еще 3 тыс. семей-дольщиков. По их объектам долевого строительства имеется пошаговый план мероприятий», - написал аким столицы.