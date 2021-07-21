Строительство мусоросортировочного комплекса началось в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске началось строительство первого в Восточно-Казахстанской области завода по сортировке твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство объекта началось 28 мая, на сегодняшний день на площадке залит фундамент здания, подведены коммуникации и ведутся подготовительные работы к монтажу корпуса из металлоконструкций.

Комплекс будет расположен вблизи к территории мусорного полигона, на площади 4.2 гектаров и станет ключевым звеном системы обращения с отходами в Усть-Каменогорске. Планируемая мощность мусоросортировочного комплекса - 100 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 30 августа 2021 года. Работы идут согласно графику.

Во время ознакомления с ходом строительства объекта было представлено доставленное из Греции оборудование автоматизированной сортировочной линии.

На сегодняшний день из Греции доставлены оптические и баллистические сепараторы, следующей партией прибудут цепные и ленточные конвейеры, кабина предварительной сортировки, барабанный сепаратор, финальная поставка оборудования запланирована на август. В июне местные специалисты прошли на производственной площадке греческой компании «Sabo» недельное обучение работы на современном мусоросортировочном оборудовании.

В июне в Усть-Каменогорске была завершена расстановка контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Отметим, что раздельный сбор ТБО в регионе будет осуществляться по трем фракциям: «легкое» перерабатываемое вторсырье (пластик, бумага, металл), «тяжелое» (стекло) и «мокрое» - неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.).

Жителям Усть-Каменогорска была также презентована возможность заработка на сдаче макулатуры, пластика, отходов стеклянной и металлической упаковки.

Также совместно с социальным проектом «Стоп мусор» для жителей города были организованы мастер-классы по раздельному сбору отходов.

Всего для областного центра закуплено и передано акимату 760 пластиковых контейнеров желтого цвета для сбора «легкого» вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для отходов.

Местный исполнительный орган, в свою очередь берет на себя обязательства довести уровень переработки отходов минимум до 30% в 2022 году. Неперерабатываемые отходы, согласно республиканской программе будут направляться на завод «Waste to energy». Ожидается, что данная комплексная работа позволит увеличить процент переработки отходов в регионе, развить инфраструктуру раздельного сбора ТБО, а также создать новые рабочие места.