26 Мая 2022 16:44

Строительство многопрофильной больницы не будет заморожено – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заверил, что строительство многопрофильной больницы в Петропавловске продолжится ориентировочно осенью этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, сейчас Министерство здравоохранения отрабатывает механизм государственно-частного партнерства.

«Больница будет строиться в обязательном порядке. Министр еще раз подтвердила, что все планы будут реализованы. Поэтому никаких опасений, что этот объект заморозится, нет. Три больницы, которые начали строить - в Петропавловске, Туркестане и Нур-Султане - будут завершены. Надеемся, что ближе к осени строительство возобновится», - прокомментировал К.Аксакалов.

Ранее стало известно, что строительство больницы турецким инвестором приостановили. Сдать ее должны были в конце этого года.

Опаздывают со сроками ввода в эксплуатацию поликлиники в микрорайонах «Береке» и «Жас оркен».

Руководитель подрядной организации «Альфа-Север», которая занимается возведением поликлиники в «Жас оркене», Андрей Капустин объяснил отставание от графика затянувшимся сносом домов. Один из них до сих пор стоит и в будущем может помешать благоустройству территории. Опаздывают подрядчики примерно на три месяца. Построили примерно 30%. Часть медицинского оборудования уже закупили. Хранится оно на складе.

«Поликлинику в «Береке» тоже достроим. Там вопрос с подрядчиком. Он слишком много взял конкурсов и не успевает ничего делать. Поэтому часть объектов у него уже забрали через суды. К сожалению, судебные процедуры затягивают процесс, но мы будем строить», - подчеркнул К.Аксакалов.



