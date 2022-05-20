20 Мая 2022 21:22

Строительство ливневки затягивается из-за неучтенных сетей в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске предприниматели и жители возмущены затянувшимся ремонтом улицы Букетова. Закрытый почти месяц назад участок дороги особенные неудобства создает расположенным здесь объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Владельцы магазинов и кафе заявляют о снижении числа покупателей, понесенных убытках. Проект по устройству закрытой ливневой канализации по Букетова начали в прошлом году. Завершат в этом, но не раньше осени. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

«В связи с неучтенными сетями при разработке проектировщиком проектно-сметной документации производилась процедура согласования трассировки ливневой канализации. Отдел ЖКХ совместно с техническим надзором ТОО «ТехИнжиниринг» во избежание аварийных ситуаций и выхода из строя инженерных сетей приняли решение производить работы с разрытием траншеи. На этапах строительства выявляются новые неучтенные сети. Привлекают специалистов заинтересованных организаций. Сейчас ТОО «Кызылжар СУ» определяет глубину залегания существующих сетей на пересечениях с улицами Амангельды и Алтынсарина. Ведется установка дополнительного колодца, неучтенного проектом, для дальнейшего устройства ливневой канализации и ее подключения. Затем будет восстановлено нарушенное покрытие», - проинформировала пресс-секретарь городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асем Айтулова.

Улицу Букетова, на участке от Жамбыла до Назарбаева, закрыли 29 апреля. Помимо нее в городе ограничено движение по улице Горького, затруднено – по Жумабаева. С 19 мая по 30 июня петропавловцам придется объезжать еще несколько участков дорог из-за работ, которые будет проводить ТОО «Петропавловские тепловые сети».



