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Строительство легкоатлетической арены  завершают  в Нур-Султане

2 Июня 2020 01:46
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Строительство легкоатлетической арены  завершают  в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство легкоатлетической арены в Нур-Султане вступило в завершающую стадию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По информации Федерации легкой атлетики Казахстана, манеж рассчитан на 7 тысяч зрителей. Новый спорткомплекс позволит проводить в столице соревнования мирового уровня, готовить качественный тренерский состав и спортсменов. Также он поможет в популяризации этого вида спорта.

Расположен объект на территории спортивного кластера города, который образовывают «Астана Арена», ледовый дворец «Алау», «Барыс Арена», велотрек «Сарыарка», дворец единоборств «Жекпе-Жек».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, Судебный процесс,
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