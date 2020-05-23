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Строительство Кызылагашского водохранилища будет завершено в текущем году

23 Мая 2020 19:30
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Строительство Кызылагашского водохранилища будет завершено в текущем году

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев проинспектировал ряд водохозяйственных объектов Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу главы региона.

«В рамках реализации «Дорожной карты занятости» в Алматинской области будет реализовано 4 проекта: реконструкция Коксуской плотины, Каратальской плотины, гидроузла на р. Усек, восстановление ирригационной системы близ Талдыкоргана», - отметил М. Мирзагалиев.

«Работы по этим проектам уже начаты, их реализация позволит решить несколько целей – устранить аварийность объектов, гарантировать водообеспечение региона, увеличить орошаемые земли и обеспечить работой людей, занятых в восстановлении объектов, а затем и в сельском хозяйстве», - добавил министр.


Кроме того, глава Минэкологии ознакомился с работами, проводимыми по восстановлению Кызылагашского водохранилища.

«Также ознакомился с ходом и качеством восстановительных работ на Кызылагашском водохранилище в Аксуском районе. Этот проект важен для водообеспечения района, развития сельского хозяйства. 90% работ по восстановлению уже выполнены, его сдача будет завершена в этом году», - проинформировал М. Мирзагалиев.



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Ключевые слова: Алматинская область, Строительство,
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Автор:

Хасан Еспанов

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