Строительство крупнейшей мечети в Центральной Азии ведется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о строительстве мечети на 30 тысяч человек, которая станет точкой притяжения для туристов, передает МИА «Казинформ».

«В городе ведется строительство самой большой мечети в республике и Центральной Азии. Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты будут возвышаться на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тысяч человек.

Строительство ведётся за счёт спонсорских средств по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Сегодня ознакомился с ходом строительства данной мечети. Она расположена между пр. Кабанбай батыра и Мангилик Ел. Со своей стороны проводим работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций. Также территорию благоустроим, высадим деревья.

Данная мечеть станет точкой притяжения не только для жителей нашей страны, но и для туристов», - написал аким столицы.