РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:53, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Строительство крупнейшей мечети в Центральной Азии ведется в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о строительстве мечети на 30 тысяч человек, которая станет точкой притяжения для туристов, передает МИА «Казинформ».

    «В городе ведется строительство самой большой мечети в республике и Центральной Азии. Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты будут возвышаться на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тысяч человек.

    Строительство ведётся за счёт спонсорских средств по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Сегодня ознакомился с ходом строительства данной мечети. Она расположена между пр. Кабанбай батыра и Мангилик Ел. Со своей стороны проводим работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций. Также территорию благоустроим, высадим деревья.

    Данная мечеть станет точкой притяжения не только для жителей нашей страны, но и для туристов», - написал аким столицы.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Астана Акимат Видео Строительство Благоустройство
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!